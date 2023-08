Droga, la cocaina sostanza stupefacente più sequestrata nel 2022 in Irpinia

AVELLINO- La cocaina e’ la droga piu’ sequestrata nel corso del 2022 in provincia di Avellino dalle forze dell’ordine. E’ quanto emerge dai dati della Relazione Annuale della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga del Viminale del 2023 (riferita ai dati del 2022). Secondo la stessa relazione in provincia di Avellino ci sono state 65 operazioni antidroga, pari al 3,92% a livello regionale. In totale in Campania sono state eseguite 1660 operazioni, il dieci per cento in meno rispetto al 2021, quando erano state 1843. Al primo posto c’è Napoli con 1552 operazioni (con una percentuale del 69,40%) seguito da Salerno con 239 operazioni antidroga ed una percentuale del 14,40% , Caserta con 170 operazione e una percentuale del 10,24% e Benevento con 34 operazioni antidroga e una media del 2,05%. In aumento invece la quantità dello stupefacente sequestrato a livello regionale. Il dato del 2021 infatti parla di 668,56 kg e invece nel 2022 si tratta di 1228,19. Circa ottantaquattro per cento in più.

COCAINA LA DROGA PIU’ SEQUESTRATA

I numeri dei sequestri eseguiti in Irpinia parlano chiaro. La cocaina resta lo stupefacente maggiormente sequestrato nel 2022. Si tratta di circa 6,26 kg. Un grammo di eroina, che è tornata ad essere quasi scomparsa almeno dalle piazze irpine, 2,15 kg di hashish, 19,37 kg di marijuana e 2214 piante di droga. Per un totale di 27,79 kg di sostanze stupefacenti.

LE PERSONE SEGNALATE ALLE PROCURE IN CAMPANIA

In Campania, sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per reati sugli stupefacenti complessivamente 2.482 persone, delle quali 1.946 in stato di arresto, con un decremento del 17,21% rispetto all’anno precedente, corrispondenti al 9,30% dei denunciati sul territorio nazionale. Le denunce hanno riguardato per l’82,43% il reato di traffico/spaccio e per il restante 17,57% quello di associazione finalizzata al traffico di droga. Gli stranieri sono stati 197, che rappresentano il 7,94% del totale regionale, mentre i minori 41, cioè l’1,65%.

LE DENUNCE IN IRPINIA

Sono state 94 le persone segnalate all’autorità Giudiziaria in provincia di Avellino per detenzione ai fini dello spaccio di sostanze stupefacenti (l’articolo 73 del DPR). Sono tutti maggiorenni. 85 sono italiani e 9 stranieri. Degli ottantacinque 78 sono maschi e 16 sono donne. Il totale delle denunce in Irpinia su quello regionale è del 3,79%. Per quanto riguarda invece gli stranieri, 7 dei 9 denunciati sono di nazionalità gambiana, uno albanese. Dei 15 decessi invece registrati sul territorio regionale a causa di sostanze stupefacenti, fortunatamente nessuno è riferito ad Avellino. Si tratta di 12 decessi a Napoli e 3 a Salerno.