Droga dagli scissionisti del clan Contini, profilo falso sui social per contattare i clienti

NAPOLI- Un profilo falso sui social per avere contatti con i clienti da approvvigionare.

Era l’espediente usato da Mario Rosario De Martino, detto o chiatt, che anche dal carcere continuava a gestire anche dal carcere di Poggioreale il traffico di droga e i contatti con i clienti. Proprio per i contatti con il ventisettenne irpino Francesco De Angelis (per cui è scattato il divieto di dimora in Campania) viene scoperto questo escamotage che uno dei vertici dell’associazione dedita allo spaccio e contrapposta secondo la Dda e la Squadra Mobile di Napoli al gruppo della “Stadera” avrebbe comunicato ai reggenti del gruppo che c’era una richiesta da Avellino.

Quello che captano gli uomini della Squadra Mobile di Napoli, che una familiare di “o chiatt” comunica ai suoi sodali è proprio che con il cliente avellinese c’erano sempre contatti via social. In particolare grazie ad un profilo falso utilizzato per comunicare la richiesta e la disponibilità dello stupefacente da consegnare al cliente. Tutto sempre nell’ormai famoso “piazzale” della Cittadella di Casoria, roccaforte del gruppo sgominato ieri dal blitz scattato tra Napoli, Avellino e Roma da parte della Squadra Mobile di Napoli e di quella di Avellino.