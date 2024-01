Lauro, i ladri colpiscono di nuovo: caccia alla “banda” dell’Audi

LAURO- I proprietari della casa al piano inferiore e i ladri attraverso una scala esterna, forzando una finestra, si introducono all’interno dell’abitazione portando via tutto quanto di valore hanno rinvenuto.

E’ quanto sarebbe avvenuto verosimilmente nella prima serata di ieri, quando i malviventi sono entrati nuovamente in azione nel centro del comune del Vallo di Lauro. Il raid al secondo piano di una abitazione dove risiedono due pensionati.

Messo a segno il colpo, il cui bottino è ancora in corso di quantificazione, i malviventi si sono allontanati a bordo di una vettura, a quanto pare un’Audi di grossa cilindrata di cui circola anche una foto sul web, ricavata dai frame di una telecamera di sorveglianza della zona. I ladri colpiscono ancora una volta in pieno centro, stavolta mettendo a segno il raid. A quanto pare la vettura segnalata sarebbe stata anche inseguita dal personale del Commissariato di Ps di Lauro, riuscendo a dileguarsi però nella zona nolana. Nella stessa serata sarebbe stato tentato anche un raid nel vicino comune di Taurano, che pero’ non è andato a segno. Le indagini su questo nuovo furto sono condotte dagli agenti del Commissariato di Ps di Lauro.