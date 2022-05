Dove comprare follower Tik Tok nel 2022?

Cosa sono i followers Tik Tok?

Come ogni social network, anche TikTok si basa completamente sulle interazioni tra le persone che ogni giorno visitano la piattaforma.

Conviene notare che TikTok è il social media che ha registrato l’incremento maggiore dal 2020 in poi, risultando una delle app più amate dai giovani e dai giovanissimi, ma non solo; molte personalità già affermate su altre piattaforme hanno scelto di approdare su TikTok per ampliare il proprio bacino di utenza oppure per rivolgersi alle nuove generazioni di follower e potenziali follower.

Ciascun utente di TikTok può supportare gli altri utenti tramite commenti, visualizzazioni, condivisioni e like. Quando un utente sceglie di iscriversi a uno o più profili, l’utente diventa un follower di tali profili.

I follower Tik Tok avranno molte più possibilità di visualizzare per primi i nuovi video pubblicati dai creators che seguono; inoltre, nella selezione di video consigliati per l’utente, compariranno più facilmente i video realizzati dai profili seguiti.

Un profilo con molti follower Tik Tok avrà buone possibilità di ottenere un numero alto di condivisioni, like, reazioni, commenti e condivisioni, alimentando un circolo virtuoso che porta i profili già grandi a diventare progressivamente più grandi.

Il numero di iscritti di un profilo TikTok non è un puro indicatore di vanità, ma un vero e proprio indice di gradimento di un servizio, di un brand o di un creator.

Chi utilizza i social media per scopi lavorativi avrà bisogno di un numero di iscritti sempre più grande; i creators più grossi, infatti, hanno più possibilità di stringere accordi commerciali e partnership vantaggiose attraverso contenuti e video promozionali.

Per crescere su TikTok è fondamentale impegnarsi, studiare le tendenze del momento e le strategie di social media marketing più in voga. Talvolta, però, nonostante l’impegno, il numero di follower Tik Tok potrebbe stentare a crescere; per fortuna è possibile rimediare a questo problema attraverso un piccolo investimento.

Esistono molti siti specializzati nell’acquisto di follower TikTok e di altri tipi di reazioni, come commenti e like, ma molti users potrebbero avere difficoltà nel capire a quali servizi affidarsi.

Per semplificarvi la vita, abbiamo selezionato alcuni servizi professionali che potrebbero davvero esservi d’aiuto nel migliorare le statistiche del vostro profilo, senza per questo procurarvi problemi con TikTok.

Top 5 siti per comprare seguaci TikTok

ComprareFollower InfluBoss Liketron Followerius PopularityBox

Esistono molte piattaforme dedicate non solo a comprare follower Tik Tok, ma anche ad acquistare visualizzazioni, like e commenti.

Bisogna scegliere con molta attenzione la piattaforma alla quale affidarsi; è fondamentale affidarsi solo a servizi di altissima qualità, in grado di fornire dei nuovi follower che non possano in alcun modo essere scambiati da TikTok per bot o per profili fasulli.

Come altri social media, anche TikTok tende a eliminare gli iscritti potenzialmente sospetti e a penalizzare gli account che mostrano delle crescite improvvise, anomale e ingiustificate; tuttavia, quest’evenienza può essere arginata affidandosi alle piattaforme giuste.

Per fare un po’ di chiarezza, abbiamo creato una lista dei migliori servizi attualmente presenti sul mercato dedicati a chi vuole comprare follower Tik Tok, ma non solo: alcuni di questi siti vi permetteranno di boostare il vostro brand anche all’interno di altri social network.

ComprareFollower è uno dei servizi più professionali del Web per migliorare le statistiche di un profilo TikTok (e non solo). Fin dalla prima navigazione, ci è apparso come un sito semplice da usare ma ricco di funzionalità; è presente anche una sezione dedicata alle domande poste più frequentemente dai clienti, ciascuna dotata di una risposta lunga ed esauriente.

Quali sono i pro di ComprareFollower

ComprareFollower offre un servizio a tutto tondo: chi desidera comprare follower TikTok potrà upgradare l’acquisto comprando anche like e visualizzazioni per il proprio profilo.

Abbiamo inoltre notato un’altra funzione utile per tutti coloro che utilizzano i social network per motivi di marketing; oltre ai follower TikTok, infatti, ComprareFollower consente di comprare anche reazioni per YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, Spotify e SoundCloud.

Il servizio mostra un’ampia varietà di pacchetti che possono rivelarsi adatti agli account TikTok più grandi come a quelli più piccoli: si parte da un minimo di 20 follower fino a un massimo di 10.000.

ComprareFollower non mette a disposizione dei pacchetti troppo grandi per tutelare i clienti, impedendo loro una crescita innaturale e artificiale che potrebbe essere individuata dall’algoritmo di TikTok come sospetta.

La sicurezza del cliente viene tutelata durante tutte la fasi di acquisto; non è necessario inserire la password dell’account TikTok durante l’ordine, ma non solo: i follower vengono consegnati un po’ alla volta, in modo da simulare una crescita naturale che TikTok non considererà sospetta.

Chi desidera un pacchetto premium personalizzato potrà ordinarlo contattando l’assistenza, ma dovrà pagare un prezzo finale due o tre volte maggiore rispetto ai servizi presenti nel catalogo.

Per pagare, è possibile usare carte di credito o debito Visa, MasterCard o Maestro oppure il credito ApplePay e Google Pay.

Altra nota positiva: ComprareFollower è dotato di un servizio assistenza clienti particolarmente efficiente che fornisce supporto prima, durante e dopo l’acquisto.

Nel caso i follower acquistati inizino a calare in quantità superiore al 5%-20%, è possibile usufruire di una ricarica gratuita che restituisce al profilo tutti i follower mancanti.

Quali sono i contro di ComprareFollower

In generale non abbiamo riscontrato difetti particolari che rendano spiacevole l’uso del servizio. Tuttavia, ci rendiamo conto che alcuni clienti potrebbero non gradire l’impossibilità di effettuare il pagamento con PayPal.

Nonostante sia impossibile acquistare un pacchetto di prova gratuito, alcune volte all’anno è possibile usufruire di uno sconto disponibile su tutti (o alcuni) pacchetti di follower per testare il servizio a un prezzo minore. In genere, si tratta di sconti tra il 10% e il 25%.

Comprare follower Tik Tok.

InfluBoss

InfluBoss è un altro dei servizi di alta qualità che abbiamo testato per scrivere questa recensione.

Il design minimalista e intuitivo ci ha fatto un’ottima impressione fin dai primi tentativi di navigazione; oltre ai follower, è inoltre possibile acquistare anche like, visualizzazioni, autolike, commenti e condivisioni.

Quali sono i pro di InfluBoss

InfluBoss si presenta come un servizio efficiente e sicuro, che ha a cuore la sicurezza dei suoi clienti e fornisce solo follower di alta qualità.

La sicurezza del profilo viene tutelata in fase di acquisto (non viene richiesta la password dell’account) e il servizio di assistenza clienti è disponibile 24 ore al giorno, 7 giorni su 7.

Chi lo desidera, potrà contattare l’assistenza anche per richiedere un pacchetto di follower personalizzato a un prezzo più alto di quelli presenti in catalogo.

I follower acquistati vengono consegnati in un lasso di tempo variabile, passando dai 15-45 minuti del pacchetto da 50 follower fino alle 24-72 ore per il pacchetto da 10.000 follower TikTok.

Per procedere al pagamento, è possibile usare carte di credito o debito Visa, Maestro e MasterCard, oppure il credito di ApplePay e Google Pay. Anche i pagamenti in Bitcoin ed Ethereum vengono accettati.

I primi follower TikTok acquistati dovrebbero comparire nei minuti immediatamente successivi al completamento dell’ordine; se così non fosse, è possibile rivolgersi all’assistenza per discutere di un eventuale rimborso.

I follower acquistati non sono bot, ma follower reali dotati di foto profilo e contenuti; questo contribuisce a creare un servizio di alta qualità che migliora nettamente le performance del profilo TikTok. Anche gli account TikTok aziendali possono beneficiare di questo servizio.

Quali sono i contro di InfluBoss

Come altri servizi analoghi, InfluBoss impedisce di acquistare follower TikTok per gli account privati o soggetti a restrizioni. In generale, però, non abbiamo riscontrato altri difetti che rendano difficile o inefficiente l’utilizzo di InfluBoss.

Liketron

Liketron è una piattaforma professionale e sicura che abbiamo esaminato per valutarne l’efficacia, restandone positivamente colpiti.

Quali sono i pro di Liketron

Al di là dell’aspetto piacevole del sito e della facilità di navigazione, abbiamo apprezzato la sezione interamente dedicata alle domande dei clienti. Ci sono anche degli articoli che spiegano nel dettaglio i benefici sul breve e medio termine di acquistare follower TikTok.

Quali sono i contro di Liketron

Non abbiamo trovato dei difetti particolarmente gravi. Come altri siti simili, anche Liketron non consente di acquistare dei pacchetti di prova gratuiti per testare le funzionalità della piattaforma.

Followerius

Followerius è un sito interamente dedicato a migliorare le interazioni dei propri account TikTok, così da guadagnare una maggiore popolarità nel periodo immediatamente successivo all’acquisto.

Quali sono i pro di Followerius

Questa piattaforma offre un’ampia varietà di pacchetti, adatti a tutte le tipologie di aziende e influencer. La procedura di acquisto è molto semplice e rispettosa della privacy del cliente.

Inoltre, l’assistenza è particolarmente attiva nel rispondere ai dubbi e ai problemi che si potrebbero verificare durante l’acquisto di follower o nelle fasi successive.

Quali sono i contro di Followerius

Follwerius è una buona piattaforma, funzionale e semplice da usare. L’unico possibile difetto, che comunque non è da considerarsi veramente tale, riguarda i pochi casi in cui è possibile ottenere un rimborso.

Solitamente i rimborsi vengono effettuati solo in caso di mancata consegna degli iscritti oppure in caso di consegna in eccessivo ritardo.

Tuttavia, in caso si presenti un calo eccessivo nel numero degli iscritti comprati, si può ricorrere a una ricarica gratuita contattando il servizio di assistenza.

PopularityBox

PopularityBox è l’ultima piattaforma che abbiamo preso in considerazione per questa recensione. Si tratta di un buon servizio, semplice da usare anche per gli influencer alle prime armi.

Quali sono i pro di PopularityBox

I prezzi proposti da PopularityBox sono competitivi e in linea con quelli suggeriti dalle altre piattaforme.

Anche in questo caso, il range di scelta dei pacchetti è particolarmente ampio e adatto alle necessità di qualunque influencer o azienda che desideri un boost di followers.

Quali sono i contro di PopularityBox

PopularityBox ci ha fatto una buona impressione generale e non abbiamo trovato difetti gravi.

Tuttavia, anche PopularityBox presenta alcuni dei difetti tipici delle piattaforme dedicate all’incremento delle interazioni, per esempio l’impossibilità di assegnare i follower su Tik Tok a un profilo privato o vietato ai minori.

Perché comprare follower su Tik Tok?

I follower Tik Tok rappresentano un indice di gradimento importante degli account Tik Tok: un profilo con molti fan verrà indicizzato meglio, otterrà una maggior visibilità e raggiungerà così un numero sempre crescente di nuovi followers, i quali saranno ben disposti a condividere, commentare e lasciare like ai nuovi video postati.

Comprare follower TikTok può essere un ottimo modo per innescare artificialmente questo meccanismo senza dover aspettare chissà quanto. Dopo l’acquisto degli iscritti, il profilo potrebbe essere indicizzato meglio da TikTok perché valutato più interessante; gli iscritti comprati potranno così generare nuovi iscritti reali nel giro di poco tempo.

Comprare follower è un buon investimento sul breve e medio termine: non solo il profilo comparirà più spesso tra i video consigliati degli utenti, ma sarà possibile anche sfruttare quell’aspetto psicologico che spinge gli users a iscriversi più volentieri agli account che hanno già un buon numero di iscritti.

Inoltre, chiunque voglia ottenere collaborazioni e sponsorizzazioni pagate sa bene quanto possa essere importante contare su dei buoni numeri: alcune aziende chiedono esplicitamente il numero di follower TikTok per selezionare i propri collaboratori.

Ovviamente, comprare follower Tik Tok non può (e non deve) essere la principale strategia di social media marketing di un account. Per crescere regolarmente, è necessario studiare bene i meccanismi della piattaforma, monitorare le tendenze e gli hashtag del momento senza mai perdere d’occhio la concorrenza.

Ogni user di TikTok avrà un target specifico al quale si deve rivolgere: per farlo al meglio, è necessario scoprire quali contenuti vanno per la maggiore, quali sono i format più apprezzati e gli orari di pubblicazione preferiti del pubblico.

Una volta stabilito un piano editoriale accurato, l’influencer (o aspirante tale) dovrà assicurarsi che i contenuti siano sempre di alta qualità, divertenti, informativi e competitivi. Condividere informazioni, consigli, sketch o scorci di quotidianità può essere il modo giusto per incrementare la fanbase e di conseguenza la visibilità.

Anche valutare i commenti dei fan è importante, così come rispondere ai loro commenti e alle loro richieste. TikTok consente di realizzare dei video risposta ad hoc per i commenti più importanti; questo è un ottimo modo per far sentire ascoltati e speciali i propri follower.

Come acquistare follower TikTok?

In genere, l’acquisto di follower TikTok è una procedura abbastanza semplice che richiede solo pochi click, facile da portare a termine anche per gli utenti meno esperti.

Ciascun servizio può variare leggermente dall’altro, ma in genere è sufficiente:

Scegliere il pacchetto di follower TikTok più adatto alle necessità del profilo. Alcuni servizi consentono anche il confezionamento di pacchetti fatti su misura; per poterli ottenere, è sufficiente rivolgersi in privato all’assistenza.

Inserire il pacchetto nel carrello.

Fornire il link al profilo da boostare e un indirizzo email per proseguire nell’acquisto. I siti professionali sono molto attenti alla privacy dei clienti e non chiederanno di inserire le credenziali di accesso al profilo TikTok.

Inserire le credenziali del metodo di pagamento scelto tra quelle accettate dal servizio. La maggior parte dei servizi accetta la carta di credito e di debito, ma alcuni siti accettano anche altri tipi di pagamento (come il credito Apple Pay o Google Pay).

Di quanti follower potrei aver bisogno per cominciare?

Esistono pacchetti di follower TikTok di varie dimensioni; per scegliere quello giusto per le proprie esigenze, è fondamentale tenere conto di quanti follower dispone il profilo.

Gli account più grandi potranno osare con dei pacchetti più consistenti, mentre gli account piccoli o appena aperti dovranno necessariamente accontentarsi dei pacchetti più piccoli, composti da qualche decina di follower.

Anche se l’algoritmo non dovesse accorgersi dell’acquisto, i follower e i conoscenti potrebbero comunque notare una crescita anomala che magari non corrisponde a un effettivo aumento di like e reazioni. Per ovviare questo problema, si può anche decidere di acquistare alcuni pacchetti di like e visualizzazioni, purché si sia comunque disposti a investire regolarmente nella qualità dei contenuti postati.

Molti utenti non vedono di buon occhio gli influencer che acquistano follower TikTok. La reputazione è fondamentale per un influencer o un’azienda in cerca di follower online, pertanto è meglio evitare che qualcuno si accorga dell’acquisto effettuato.

Domande frequenti sui follower di Tik Tok

Comprare follower TikTok è pericoloso per il tuo account?

Chi sceglie un servizio poco professionale potrebbe effettivamente ritrovarsi delle limitazioni sul profilo Tik Tok, per esempio una penalità analoga allo shadow ban di Instagram che impedisce agli utenti di ricevere tra i video consigliati anche i video dell’utente soggetto a sanzioni.

Per evitare questa eventualità, è fondamentale affidarsi solo a servizi fidati in grado di fornire follower TikTok di alta qualità. Per esempio, ComprareFollower e InfluBoss garantiscono la sicurezza del cliente in ogni fase di acquisto.

È legale comprare i follower TikTok?

Sì: non esiste alcuna legge che ne vieti l’acquisto (ci sono dei vuoti normativi a riguardo); tuttavia, comprare follower Tik Tok è una pratica fortemente sconsigliata dal social network stesso, in quanto contraria ai termini di utilizzo del servizio.

La maggior parte dei social network tende a scoraggiare l’acquisto di interazioni, e TikTok in questo non fa eccezione.

In quanto tempo riceverò i follower acquistati?

Dipende dal servizio scelto e dalle dimensioni del pacchetto acquistato; in genere i pacchetti più grandi possono richiedere alcuni giorni affinché tutti gli iscritti vengano consegnati.

Per non subire limitazioni o sanzioni, è necessario che i follower Tik Tok acquistati vengano consegnati un po’ alla volta, per imitare la crescita naturale del profilo; se così non fosse, l’algoritmo di Tik Tok potrebbe rendersi conto che si tratta di follower acquistati e procedere alla loro rimozione.

Posso ottenere un rimborso se non sono soddisfatto del servizio?

Ogni sito ha la propria politica per quanto riguarda i rimborsi.

In caso i follower Tik Tok calino eccessivamente, molti siti offrono una ricarica gratuita di tutti i follower persi. Il rimborso vero e proprio, invece, è riservato ai clienti che non hanno mai ricevuto i follower Tik Tok acquistati oppure li hanno ricevuti con un ritardo eccessivo.

Altri siti, invece, accettano di rimborsare tutti i clienti che non possono definirsi soddisfatti del trattamento ricevuto.