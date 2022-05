De Luca al “Moscati” di Avellino per visionare il robot chirurgico. Il presidente della Regione Campania sarà ospite dell’Azienda Ospedaliera domani mattina, per poter guardare da vicino il robot chirurgico da Vinci, ultimo gioiello di tecnologia minivasiva di cui si è dotata l’Azienda, e il neonato centro per le sperimentazioni cliniche in onco-ematologia.

Alle ore 11 incontrerà una rappresentanza del personale aziendale e gli organi d’informazione in aula magna (primo piano, settore blu).