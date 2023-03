Dorso, gli studenti migliori fanno lezione con la Nasa. La scelta è stata effettuata dalla dirigente della scuola di Avellino Gabriella Pellegrini che, per il secondo anno consecutivo, ha voluto celebrare gli alunni meritevoli con la partecipazione ad un progetto innovativo.

Un’esperienza fatta insieme al professore Gerardo Serino che da diversi anni è parte integrante del percorso denominato NASA STEM. I ragazzi scelti dai propri docenti, sono Francesco Pace (5° A Elettrotecnica ), Francesco Petraglia (5° A Elettronica ), Gennaro Mammalella (5° C Meccanica ) e Paolo Masucci (5° B Logistica ) che sono stati invitati a partecipare a una lezione che vedeva la collaborazione della Nasa con la Texas State University di Houston.

L’obiettivo della lezione è stato quello di fornire agli studenti un’esperienza unica nel suo genere, con l’opportunità di ascoltare e interagire con professionisti del settore aerospaziale, trovandosi a confrontarsi con persone collegate da ogni parte del mondo. Lo scopo principale del progetto è di ispirare i giovani studenti ad arricchire e a unificare le conoscenze delle varie materie, collegandole tra loro per arrivare nello spazio.

La lezione è stata un grande successo e ai ragazzi è stato sottoposto anche un test di fisica con l’intento di spiegare come i materiali, l’aerodinamica e l’ingegneria aerospaziale possano essere utilizzati nella progettazione e nella costruzione di veicoli, satelliti e altri mezzi di trasporto; gli studenti hanno avuto l’opportunità di porre domande ai relatori e di ricevere risposte specifiche.

Durante la premiazione, la dirigente Pellegrini e il professore Serino hanno voluto sottolineare quanto sia importante per i ragazzi di oggi agire localmente, pensando globalmente; infine hanno espresso la loro soddisfazione per come l’iniziativa sia stata accolta dagli studenti, ringraziandoli per l’entusiasmo e la partecipazione.