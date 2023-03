Caschi rossi “in rosa”: sempre al servizio dei cittadini

Noi ci siamo tutti i giorni in tutta Italia. Si chiude così il bellissimo video realizzato dai vigili del fuoco per celebrare l’8 marzo. Caschi rossi “in rosa” da Torino a Palermo, sempre in prima linea, sempre al servizio degli altri. Un impegno costante e quotidiano di chi ha deciso di spendere buona parte della propria vita per salvare vite, per prevenire incendi, terremoti.

Sempre professionali e disponibili, i vigili del fuoco sono amati in tutto il Paese. Anche ad Avellino, anche in Irpinia. Il loro impegno sul nostro territorio è encomiabile. Loro, le vigilesse e i vigili del fuoco, ci sono sempre.