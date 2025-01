Doppia cittadinanza per il governatore: nel solco dei passi di Francesco De Sanctis

Non solo Morra De Sanctis, anche Sant’Angelo dei Lombardi accoglie il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca come cittadino onorario. Nel solco dei passi di Francesco De Sanctis. “La doppia cittadinanza, come quella conferita a Francesco De Sanctis, è un grande onore” ha commentato De Luca.

Il governatore è stato accolto questa mattina nella cittadina dell’Alta Irpinia dalla sindaca Rosanna Repole e da tutto il consiglio comunale. “È un onore averlo qui con noi,” ha dichiarato la sindaca. Tuttavia, il momento più significativo della visita è stato il confronto con il presidente sul futuro del territorio. “Le aree interne e la Città dell’Alta Irpinia, che hanno ricevuto un sostegno massiccio da parte della Regione Campania, necessitano ancora di interventi più complessi e globali,” ha affermato la prima cittadina. “Bisogna lavorare per valorizzare le nostre ricchezze e affrontare le difficoltà relative alla mobilità, alla sicurezza e alla tutela dell’ambiente.”

Durante la visita, De Luca è stato accolto anche da una delegazione delle famiglie dei centri di accoglienza, dai consiglieri regionali irpini e dai dirigenti dell’ASL e dell’Ospedale Moscati, Mario Ferrante e Renato Pizzuti. Il governatore ha anche compiuto una visita privata all’ospedale Criscuoli-Frieri di Sant’Angelo dei Lombardi, recandosi presso il centro “Don Gnocchi”.