Dopo un secolo un sacerdote da Bosagro: ordinazione per Don Alberigo Rega

QUINDICI- Sono trascorsi esattamente cento anni dall’ultima volta che le comunità di Bosagro e Beato, frazioni di Quindici hanno festeggiato l’ordinazione di un nuovo sacerdote, nel 1926 era stato ordinato infatti Don Quirino Bossone. A distanza di un secolo il prossimo 25 aprile, nel giorno in cui si festeggia San Marco, nella Chiesa di Maria Ss delle Grazie il vescovo di Nola Francesco Marino presiederà l’ordinazione presbiterale di Don Alberigo Rega, che a distanza di un secolo sarà un sacerdote originario delle due piccole comunità del Vallo di Lauro. Nella stessa Quindici le ultime ordinazioni sacerdotali erano avvenute tutte tra gli anni 50 e 60, con Don Domenico Amelia, Don Giovanni Santaniello, Don Alfredo Scibelli e Don Gaetano Manzi. La prima celebrazione eucaristica per Don Alberigo Rega ci sara’ invece il giorno seguente, il 26 aprile, proprio nella Chiesa di San Giovanni Battista a Bosagro.