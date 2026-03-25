Danni al Pronto Soccorso e agenti aggrediti: obbligo di firma per il trentasettenne

AVELLINO- Convalida dell’arresto e applicazione della misura dell’obbligo di firma per il trentasettenne marocchino residente a Monteforte che due sere fa si è reso autore di un danneggiamento all’interno del Pronto Soccorso del Moscati di Avellino. Questa mattina l’indagato, difeso dall’avvocato Alberto Biancardo, e’ comparso davanti al giudice monocratico del Tribunale di Avellino per l’udienza per direttissima. Le accuse contro di lui erano quelle di danneggiamento aggravato con minaccia a persone e resistenza a pubblico ufficiale, gli agenti della Vigilanza e il personale della Volanti della Questura di Avellino intervenuti per bloccare l’azione di danneggiamento che aveva compiuto. Il trentasettenne, in attesa di essere visitato, aveva dato in escandescenze danneggiando le suppellettili e scagliandosi contro gli uomini della vigilanza interna. La difesa ha gia’ annunciato di voler optare per un rito alternativo e il giudice ha rinviato per la definizione del processo per direttissima all’ udienza del prossimo mercoledì 1 aprile.