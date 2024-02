Dopo 39 anni di servizio, va in pensione il Vice Brigadiere Finelli

Sant’Angelo dei Lombardi (AV) – Dopo 39 anni di servizio nell’Arma va in pensione il Vice Brigadiere Finelli.

Al termine di una carriera durata 39 anni nelle file dell’Arma dei Carabinieri il Vice Brigadiere Gerardo FINELLI lascia il servizio attivo per transitare nella grande famiglia dei Carabinieri in congedo.

Di origini foggiane, ultimato il corso presso la Scuola Allievi Carabinieri di Roma, ha prestato servizio alla Stazione Carabinieri di Castel Baronia e dal 2013 all’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi.

Nel lungo periodo di servizio ha ricevuto molti riconoscimenti, dimostrando attaccamento all’Istituzione e contribuendo con il proprio operato alla vigilanza attiva a vantaggio delle popolazioni ove lo stesso è stato impiegato.