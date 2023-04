Donna ubriaca sviene, i passanti le prestano soccorso

Questa volta non c’è stata indifferenza. Questa volta gli avellinesi hanno mostrato senso civico e “pietas”. Una donna è stata vista da alcuni passanti riversa a terra sotto i portici di via Serafino Pionati ad Avellino. Immediatamente si sono avvicinati per cercare di rianimarla ma non reagiva. Nel frattempo però hanno anche allertato il 118 che è intervenuto tempestivamente per prestarle soccorso e trasportarla presso l’ospedale Moscati.

Le circostanze lasciano immaginare che la donna, di nazionalità straniera, abbia bevuto una notevole quantità di alcool tale da perdere conoscenza e collassare al suolo. Un episodio davvero triste che lascia immaginare uno scenario di vita altrettanto triste per questa donna, tra solitudine ed alcolismo.