Donna azzannata a Grottaminarda: il cane aveva già aggredito un bambino

Aveva già azzannato un bambino di 10 anni nel 2022 il cane che domenica ha aggredito una signora di Grottaminarda facendola finire in prognosi riservata.

Il cane di razza Corso nelle prossime ore sarà trasferito in un canile su disposizione del Sindaco di Grottaminarda in qualità di autorità sanitaria, provvedimento ritenuto necessario per la salvaguardia della pubblica incolumità.

Il Veterinario dell’Asl aveva già disposto 10 giorni in vigilanza fiduciaria per l’animale. Tra l’altro il cane nel 2022 era stato seguito da un “Veterinario psicologo” proprio su disposizione del Servizio Veterinario dell’Asl, ma evidentemente avrebbe avuto bisogno di un addestramento mirato per ridurne l’aggressività. Ora il proprietario, un imprenditore di località Piani, rischia una denuncia per lesioni colpose.

Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente la signora che si recava periodicamente in quella casa di Contrada Piani come collaboratrice domestica, non sapeva che il cane fosse incustodito e come ha varcato il cancello è stata assalita dalla bestia che pur conoscendola ha istintivamente difeso il proprio territorio. In casa in quel momento pare vi fosse solo la madre anziana del proprietario sopraggiunto successivamente. L’anziana che ha problemi a deambulare ha tentato un disperato salvataggio ma il cane aveva già azzannato la 57enne di Carpignano alla testa e alle braccia.

Le condizioni della signora sono gravi, si trova nella Rianimazioni del Moscati ad Avellino. È stata già sottoposta a diversi delicati interventi, uno particolarmente lungo ed impegnativo per tentare di salvare il braccio dall’amputazione. Tutta Grottaminarda è vicina a lei ed alla sua famiglia, persone umili e perbene che di certo non meritavano un tale incubo.