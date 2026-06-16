Don Peppe Diana, al Circolo della Stampa il libro di Tanzarella sul prete affamato di vita

AVELLINO- “Don Peppino Diana,Un prete affamato di vita”. Il libro di Sergio Tanzarella sul prete ucciso dalla camorra nel giorno del suo onomastico ed edito da ” Il Pozzo di Giacobbe,Trapani 2024″ sara’ presentato al Circolo della Stampa, il prossimo 19 giugno 2026, alle ore 18:00 con il patrocinio del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino. Sono previsti i saluti di Monsignor Arturo Aiello (Vescovo di Avellino) del generale Diego Paulet

(Presidente Nazionale A.NA.CO.MI) dell’ avvocato Fabio Benigni(Presidente COA di Avellino), dell’ avvocato Nello Pizza

(Sindaco di Avellino) di Fausto Picone

(Presidente della Provincia di Avellino).

Ad introdurre i lavori sarà l’avvocato Antonio Della Porta (Presidente A.NA.CO.MI.- Avellino). A moderare il dibattito Gianluca Amatucci (Giornalista Radio Punto Nuovo). E ‘ stata invitata l’On. Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri. Discuteranno sul tema il professore. Leone Melillo (Università degli Studi di Napoli “Parthenope”- Presidente dellassociazioneintemazionale”Philosophy of Human Rights”) l’avvocato Laura Nargi

(Ambasciatrice dellassociazione internazionale Philosophy of Human Rights”). Le conclusioni affidate all’avvocato Alessandro Marrese

(Legale della Famiglia Diana e difensore vittime di mafia).