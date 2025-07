Domicella, sindaco e due cittadini salvano 34enne da un infarto con il defibrillatore

DOMICELLA- Sindaco e cittadini salvano un trentaquattrenne da un infarto grazie ad uno dei defibrillatori piazzati tra Domicella e Casola. A raccontarlo e’ stato in un lungo post sui social lo stesso primo cittadino del comune irpino, Antonio Corbisiero. “Poche ore fa è stata salvata la vita di un nostro concittadino- ha scritto Corbisiero- un ragazzo di 34 anni.Oggi, con profonda commozione e gratitudine, posso dire che l’impegno portato avanti negli ultimi anni per dotare Domicella di defibrillatori e per formare i cittadini al primo soccorso ha fatto, ancora una volta, la differenza”. E ha anche evidenziato come: “A distanza di circa tre anni dall’installazione dei defibrillatori sul territorio, due vite sono già state salvate. Questa volta la vicenda mi ha riguardato da vicino: ero sul posto e sono stato tra i primi a prestare soccorso. Insieme a me c’erano due concittadini, Aniello Prevete e Angelo Manzi, ai quali va il mio ringraziamento più sincero. Entrambi ed io compreso,anni fa, abbiamo partecipato al corso di primo soccorso promosso dal Comune. Siamo riusciti a intervenire tempestivamente: i primi 20 minuti dopo un arresto cardiaco sono decisivi per salvare una vita.Quando il cuore di questo giovane uomo ha ricominciato a battere e ha ripreso a respirare autonomamente, è stato un momento che difficilmente potrò dimenticare: vedere una persona apparentemente senza vita tornare tra noi è un’emozione che tocca l’anima.

Ho appena parlato con la sua famiglia: mi hanno confermato che è fuori pericolo. Naturalmente saranno necessari ulteriori accertamenti, ma possiamo già tirare un grande sospiro di sollievo.Oggi più che mai sono convinto della bontà di questo progetto: continueremo a investire nella formazione e nella sicurezza.A breve organizzeremo nuovi corsi di primo soccorso aperti a tutta la cittadinanza. Invito ogni residente, di ogni età, a partecipare: essere preparati può significare salvare una vita.Domicella oggi ha dimostrato cosa significa essere una comunità: solidale, pronta, unita. E ha dimostrato che insieme, con piccoli gesti e tanta determinazione, si può fare qualcosa di straordinario”.