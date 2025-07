“Andiamo incontro a una campagna elettorale importante per le regionali in una Regione fondamentale, nello scacchiere nazionale, come la Campania. Dunque ci sarà certamente una presenza significativa del Generale Roberto Vannacci, che ha assunto il ruolo di vicesegretario della Lega, nei prossimi mesi”. Così Sabino Morano, vicecommissario della Lega, intervenuto questo pomeriggio per presentare il primo Team Vannacci nato in Irpinia. Tra i fondatori, oltre allo stesso Morano, il prof. Sergio Barile e l’avvocato Giulia Galdenzi.

“L’azione di questa associazione sarà prevalentemente metapolitica – chiarisce Morano –. Il Team Vannacci con la Lega ha un rapporto assolutamente indipendente, perché fanno due cose diverse. È chiaro che, essendo l’ispiratore il vicesegretario della Lega, si tratta di una complementarità, ma il rapporto resta autonomo perché si perseguono obiettivi differenti”.

Tra i presenti al Circolo della Stampa anche Giulio Curatella, dirigente nazionale, in rappresentanza della segreteria nazionale del MAC – Movimento Il Mondo al Contrario. “La nostra è un’associazione politica e culturale – afferma Curatella –. Siamo più di 130 team e oltre 3.000 soci in soli tre mesi, quindi numeri estremamente significativi, con l’obiettivo di sostenere e far crescere le battaglie politiche e culturali del Generale Vannacci. Tutti coloro che si riconoscono in quest’idea avranno nel Movimento Il Mondo al Contrario un punto di riferimento”.

Movimento embrione di un nuovo partito per una scalata in solitaria di Vannacci? “No – risponde Curatella – perché in Italia non abbiamo bisogno di nuovi partiti, ce ne sono già abbastanza. Si tratta di un’associazione politica e culturale che vuole rimanere tale. Poi, per il futuro, come si dice: mai dire mai”.