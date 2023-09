Domenica a Montemiletto il concertone di Franco Ricciardi

Grande attesa a Montemiletto per il mega concerto di Franco Ricciardi. Il 3 settembre è oramai arrivato ed il Comitato Festa di Santa Lucia sta mettendo a punto ogni dettaglio affinchè l’organizzazione possa essere perfetta ed all’altezza di un evento live di tale portata.

I presupposti ci sono tutti per una grande riuscita e per restituire emozioni uniche proprio come quelle provate nello stadio “Maradona” il 10 giugno scorso. A cominciare dalla location perfetta: la splendida piazza IV Novembre di Montemiletto, che ha fatto già da cornice a numerosi concerti dai grandi numeri.

Appuntamento con il concertone di Franco Ricciardi a Montemiletto alle ore 22,00, con ingresso gratuito, nell’ambito di “JeTour2023- Tutto può succedere”.



Previsto l’arrivo di fan da tutta la Regione per un live che si preannuncia pieno di energia e quindi per cantare insieme al cantautore ed attore napoletano le sue più belle canzoni, a cominciare da “A verità”, dal film “Song’e Napule” che nel 2014 gli ha restituito la vittoria del “David di Donatello” per la migliore canzone originale. E poi “Primmavera”, “Treno Luntane”, “Capisce A Me” ed i più recenti “Leyla” e “Te voglio troppo bene” per citare solo qualche brano.

La discografia di Franco Ricciardi, infatti, è immensa: ha registrato oltre 20 dischi tra quelli in studio ed i live. Ha composto decine di colonne sonore che gli hanno fatto vincere un altro “David di Donatello” del 2018 e poi, “Nastri d’Argento”, “Globo d’Oro”, “Ciak d’Oro”. Ha scritto e cantato sigle di importanti programmi televisivi. Per non parlare della carriera da attore cinematografico e teatrale, con numerosi musical di successo.