Biglietti smart, Air amplia la rete vendita digitale con DropPoint

AIR Campania implementa ulteriormente la rete dei punti vendita dei titoli di viaggio e da oggi, 1° settembre, gli utenti possono acquistare i biglietti in tutti gli esercizi commerciali aderenti al circuito DropPoint: Poste private, tabacchi, edicole, cartolibrerie, negozi di elettronica.

Ad oggi sono circa 4.000 i punti vendita digitali presenti sul territorio regionale, dove è possibile acquistare i titoli aziendali di AIR Campania. Infatti, ai quasi 2.400 della rete PuntoLis, che a giugno 2022 ha attivato il servizio, si aggiungono gli oltre 1.500 del circuito DropPoint presente con 90 punti vendita ad Avellino, 74 a Benevento, 214 a Caserta, 789 a Napoli e 352 a Salerno.

Gli utenti possono scegliere di acquistare il biglietto istantaneo o differito, in quest’ultimo caso fino ad un massimo di sette giorni. Sui ticket digitali è riportata data e ora di emissione, comune di origine e di destinazione, tipologia e periodo di validità, oltre al Qr Code per le verifiche a bordo.

«Il processo di transizione digitale consente di avere un trasporto più efficiente, efficace e soprattutto green. Siamo stati i primi ad avviare in via sperimentale la vendita dei titoli smart, poi allargata alle altre consorziate, e oggi grazie al Consorzio Unico Campania e all’accordo con la piattaforma digitale web-based di A-Tono, implementiamo l’offerta dei servizi agli utenti. Così come siamo la prima azienda regionale di Tpl per vendita di biglietti sull’App di Unico Campania. Nelle prossime settimane alzeremo ancor di più l’asticella della qualità dei servizi con la presentazione dell’App ufficiale di AIR Campania», ha dichiarato l’Amministratore Anthony Acconcia.