Domani conferenza stampa del film “Luce” girato a Solofra

Il 4 dicembre, la città di Avellino ospiterà la conferenza stampa del film Luce, girato a Solofra, in Irpinia. L’evento si terrà alle ore 10:30 presso il Circolo della Stampa di Corso Vittorio Emanuele II, 6, e vedrà la partecipazione di numerosi ospiti di rilievo.

Interverranno il sindaco di Solofra, Nicola Moretti, i registi del film Silvia Luzi e Luca Bellino, l’attrice Marianna Fontana, la direttrice artistica del Laceno d’Oro M. Vittoria Pellecchia, e Penna Vincenzo Bryan, delegato per lo spettacolo del Comune di Solofra.

L’incontro sarà seguito da un photocall e da attività stampa, e in serata, alle ore 21.00, ci sarà la proiezione del film presso il Cinema Partenio, alla presenza dei registi e di Marianna Fontana.

Questo evento segna un importante momento per il cinema locale e per la promozione del film, che ha scelto Solofra come set principale.