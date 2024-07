Dolce Vita, lunedì gli interrogatori di garanzia per Festa e Guerriero

AVELLINO- Dovranno comparire lunedì mattina davanti al Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio i due indagati nell’inchiesta “Dolce Vita” per corruzione nell’esercizio delle funzioni in concorso (applicati nei loro confronti per tre delle cinque ipotesi provvisorie contestate dalla Procura di Avellino) ovvero l’ex sindaco Gianluca Festa e l’architetto Fabio Guerriero, difesi dagli avvocati Luigi Petrillo e Concetta Mari (Festa) e Marino Capone e Nicola Quatrano (Guerriero). Si tratta dell’interrogatorio di garanzia dopo la notifica delle misure cautelari da parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo di Avellino e dei militari dell’aliquota di pg della Guardia di Finanza coordinati dal Procuratore della Repubblica di Avellino Domenico Airoma. Si troveranno di fronte al magistrato e molto probabilmente anche ai pm che coordinano le indagini, i sostituti Vincenzo Russo e Fabio Massimo Del Mauro.

Aerre