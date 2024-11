Dolce Vita, la “stretta finale” della Procura: acquisiti atti, testimonianze e verifiche su un cellulare

AVELLINO- Una “stretta” finale sugli ultimi dati da cristalizzare per arrivare alla chiusura delle indagini. Una nuova serie di accertamenti scandiscono l’inchiesta “Dolce Vita”. A partire dalle acquisizioni che nell’ultima settimana hanno visto impegnati i militari del Nucleo Investigativo in particolare sulla restante parte degli atti, quelli legati alla procedura per le sponsorizzazioni e i costi sostenuti dal Comune di Avellino per l’iniziativa “Eurochocolate”, a cui si sarebbero aggiunte anche ulteriori acquisizioni di testimonianze ascoltate a sommarie informazioni perché “informate” sui fatti. A queste si aggiunge anche l’ultimo accertamento in ordine di tempo che sarà eseguito nella mattinata di giovedì, quando ci sarà l’esame sul telefono riconducibile all’azienda di uno degli imprenditori finiti coinvolti nella seconda ordinanza notificata a luglio. Si tratterebbe di un vecchio modello per cui sara’ necessario interessare il Ris di Roma. Un lavoro per definire gli ultimi passaggi, quello dei magistrati di Piazza D’armi per giungere ad un eventuale processo.