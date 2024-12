Dolce Vita, la sindaca Nargi non sarebbe tra i destinatari degli avvisi per associazione

AVELLINO- Il nome della sindaca di Avellino Laura Nargi non sarebbe tra i destinatari dell’avviso di conclusione delle indagini firmato dal pm Fabio Massimo Del Mauro nell’ambito della chiusura delle indagini che ha riguardato ventisei indagati per reati che vanno dall’associazione a delinquere alla ricettazione, passando per la corruzione per l’esercizio delle funzioni, peculato e ricettazione. La contestazione provvisoriamente contestata alla sindaca di Avellino (che era stata anche destinataria di una perquisizione il 18 aprile scorso) era proprio quella di associazione, contestata tra l’altro nell’avviso notificato oggi ad una parte degli indagati. Cosa voglia dire questa mancata contestazione alla sindaca sara’ piu’ chiaro quando anche la parte restante dell’ inchiesta della Procura di Avellino sarà chiusa. Molto probabilmente è stato decisivo per la sua posizione nell’indagine l’interrogatorio reso davanti al pm qualche mese fa, quando assistita dai suoi legali, gli avvocati Alessandro Diddi e Costantino Sabatino, la sindaca per alcune ore aveva risposto alle domande del magistrato e degli inquirenti.