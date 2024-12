Dolce Vita, la Procura si prepara a chiedere il processo anche per associazione a delinquere

AVELLINO- La Procura di Avellino ha chiuso le indagini sul filone legato alle misure cautelari eseguite ad aprile e luglio scorso nell’ ambito dell’ inchiesta “Dolce Vita” e si preparerebbe a chiedere il processo anche per associazione a delinquere nei confronti di una parte degli indagati. I ventisei avvisi di conclusione delle indagini preliminari firmati dal sostituto procuratore della Repubblica Fabio Massimo Del Mauro nei confronti di altrettanti indagati riguarderebbero la responsabilita’ a vario titolo degli stessi per reati che partono dall’ associazione per delinquere (contestata solo ad una parte), al peculato, fino alla corruzione per l’esercizio della funzione, rivelazione e utilizzazione di segreti d’ufficio, falso ideologico e materiale, ricettazione. Oggi pomeriggio la notifica al principale indagato, ovvero l’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa. Ai reati gia’ noti per le prime due misure cautelari, ovvero le vicende sono legate ai concorsi al Comune di Avellino e alla corruzione per l’esercizio delle funzioni contestata nella seconda ordinanza si sarebbe aggiunta anche l’ipotesi di una presunta associazione a delinquere. Le indagini, svolte dal Nucleo Investigativo dei Carabinieri di Avellino e dall’Aliquota Gdf della Sezione di Polizia Gudiziaria presso la Procura, oltre ai reati contestati all’esecuzione delle due ordinanze cautelari, personali e interdittive, a carico di parte degli indagati, ha portato alla più grave ipotesi per cui dopo i venti giorni di tempo che gli indagati avranno per presentare eventuali memorie difensive, potrà anche contestare in un eventuale e probabile richiesta di rinvio a giudizio. Si dovranno attendere i prossimi giorni, con la conclusione delle notifiche per conoscere quanti e quali reati vengono contestati dai magistrati dell’Ufficio inquirente guidato da Domenico Airoma. Ci sarebbero anche nuovi indagati.