Dolce Vita, la Procura deposita nuovi atti al Riesame: attesa la decisione per Guerriero

AVELLINO- La Procura di Avellino ha depositato nuovi atti all’attenzione del Tribunale del Riesame, i magistrati dell’Ottava Sezione, dove questa mattina e’ stata discussa l’istanza di annullamento della misura cautelare degli arresti domiciliari firmata dal Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio nei confronti dell’architetto Fabio Guerriero presentata dai suoi difensori, i penalisti Marino Capone e Nicola Quatrano. Guerriero e’ gravemente indiziato di concorso in corrizione nell’esercizio delle funzioni in concorso con l’ex sindaco di Avellino Gianluca Festa, che ha scelto il ricorso “per saltum” in Cassazione. In aula il pm Vincenzo Russo ha depositato l’interrogatorio di uno degli indagati dell’ultimo filone (non raggiunto dalla misura cautelare o interdittiva) ed una serie di documenti che sono stati acquisiti nel corso delle perquisizioni eseguite dai Carabinieri del Nucleo Investigativo e dai militari della Gdf presso la Procura di Avellino nel giorno dell’esecuzione delle nuove misure cautelari. Attesa per la decisione dei giudici del Riesame.

Aerre