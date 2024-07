“Come un cuore d’Africa”, presentazione del diario di viaggio di Mario Altavilla

Un momento davvero prezioso e riflessivo, quello che si terrà in occasione della presentazione del libro “Come un cuore d’Africa”, un diario di viaggio di Mario Altavilla.

Mario Altavilla è un docente di scienze motorie, che come tutti aveva un sogno, il suo era speciale e diverso dal solito, andare in una terra di missione per rendersi utile al prossimo. Così intraprende il suo viaggio per l’Africa, però solo il viaggio non bastava, quindi decide di riportare per iscritto tutte le emozioni vissute durante questa avventura, con la speranza di poterle trasmettere nel lettore, come da lui vissute in prima persona.

“Da sempre l’idea di andare in Africa mi ha affascinato – afferma Mario – però l’occasione per realizzare questo sogno è stato lo splendido incontro con Suor Victorine, una suora camerunense, un tempo residente presso il convento di Grottaminarda. Il tutto ha preso forma in circa tre ore, durante il viaggio verso l’aereoporto di Roma perchè lei doveva partire per il Camerun. E’ così che è iniziato il mio viaggio – spiega Mario- un viaggio in una terra lontana e complessa ma che conserva un’umanità straordinaria al punto che resta per me una delle esperienze più signifcative della mia vita. Protagonisti del mio viaggio sono bambini e adolescenti che ho coinvolto in una serie di attività, il tutto reso possibile anche grazie al materiale sportivo e didattico acquistato da un gruppo di amici a seguito di una raccolta fondi” – conclude Mario.

La presentazione si svolgerà mercoledì 24 luglio alle ore 20:00 presso la Chiesa S. Maria Maggiore di Grottaminarda (AV).

Prenderanno parte all’evento Don Rosario Paoletti, Parroco Chiesa S. Maria Maggiore, Dott. Marcantonio Spera, Sindaco del Comune di Grottaminarda, Prof. Silvio Sallicandro, Editore, Prof. Angela Vitale, Editor e correttrice di bozze.