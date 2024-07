Dolce Vita, il Riesame annulla i sequestri per l’ex sindaco Festa e l’imprenditore Costantino

AVELLINO- Il collegio del Tribunale del Riesame per le misure reali di Avellino (composto dai magistrati Di Bartolomeo, Rizzi e Califano) ha accolto le richieste degli avvocati Domenico Carchia e Luigi Petrillo, difensori dell’imprenditore Marcello Costantino e dell’ex sindaco Gianluca Festa e annullato il sequestro per equivalente nei confronti dell’ex sindaco e dell’imprenditore nell’ambito dell’inchiesta Dolce Vita, una somma di 40mila euro per Festa e di 25 mila euro per Marcello Costantino.