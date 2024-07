Caposele celebra la IX edizione del Jazz&Wine all’ombra del Campanile

Un evento imperdibile quello di Jazz&Wine che unisce l’amore per la musica jazz e il buon vino. Quest’anno, per la prima volta, l’evento raddoppia con due serate magiche previste per il 6 e il 7 agosto 2024, presso la storica location di Parco Saure. L’atmosfera unica e affascinante del parco farà da cornice a concerti eccezionali e a una selezione di vini e proposte gastronomiche originali, per offrire ai partecipanti un’esperienza sensoriale completa e coinvolgente.

La prima serata, il 6 agosto alle ore 20:00, vedrà come protagonista Walter Ricci, talentuoso pianista e cantante italiano, accompagnato da Amedeo Ariano alla batteria e Dario Rosciglione al contrabbasso. Il trio presenterà il progetto “Walter Sings Nat King Cole”, un omaggio all’icona del jazz e swing americano, con melodie raffinate eseguite da musicisti di fama internazionale. La seconda serata, il 7 agosto alle ore 20:00, sarà dedicata al blues con la Blue Stuff Blues Band, una delle band napoletane più note e longeve del panorama musicale italiano. Sarà una notte di sonorità intense e appassionate, accompagnate da vini robusti e corposi che esalteranno ogni nota e ogni emozione.

L’evento, organizzato dall’associazione culturale Musicalmente e dal Ristorante Albergo 7Bello, in collaborazione con l’assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Caposele, fa parte del cartellone degli eventi estivi della città.

L’ingresso è libero, offrendo così a cittadini e turisti l’opportunità di trascorrere serate estive indimenticabili all’insegna della musica e della cultura, lasciandosi trasportare dalle note sofisticate e dall’eleganza di un evento unico nel suo genere.