Dogecoin Diventerà La Criptovaluta Ufficiale Di Twitter?

Dopo l’acquisizione di Twitter di Elon Musk, i volumi di scambio di DOGE sono aumentati del 5.000 percento insieme a un forte aumento dei prezzi. Il fondatore di Cardano, Charles Hoskinson, ha proposto di rendere Dogecoin una sidechain di Cardano.

Di recente, l’intero mercato delle criptovalute ha superato i 1 trilione di dollari e il top performer è stato il più grande memecoin del mondo, Dogecoin (DOGE).

Il prezzo di DOGE viene scambiato con un aumento del 100 percento a un prezzo di $ 0,12 salendo di due gradi fino a diventare l’ottava criptovaluta più grande con una valutazione di $ 15,6 miliardi.

Ma non è finito qui. Ci sono anche altre novità.

A cosa è dovuto l’aumento di Dogecoin?

Il recente aumento dei prezzi di DOGE arriva quando Elon Musk ha completato l’acquisizione di Twitter la scorsa settimana con un accordo da 44 miliardi di dollari. Di conseguenza, la comunità di Dogecoin ha esultato con una forte manifestazione.

C’è anche una forte convinzione nella comunità di Dogecoin che Elon Musk annuncerà l’integrazione di DOGE su Twitter in futuro.

Secondo i dati della piattaforma di intelligence blockchain IntoTheBlock, uno sbalorditivo 62% dei possessori di Dogecoin è attualmente in profitto. Questo batte persino i detentori redditizi del 54% di Bitcoin e i detentori redditizi del 57% di Ethereum.

L’ultimo rally dei prezzi DOGE ha fatto salire di due gradini sopra, lasciando dietro di sé Cardano (ADA) e Solana (SOL). L’influencer di Dogecoin Mat Wallace ha twittato sull’integrazione Twitter-DOGE negli ultimi giorni.

In un’altra interessante previsione, Matt Wallace ha twittato che il prezzo del DOGE raggiungerà i 69 dollari.

Questo tweet arriva appena due giorni dopo che Matt e sua moglie hanno promosso un regalo Dogecoin da $ 69.

Tuttavia, $ 69 sembrano essere piuttosto inverosimili e non è chiaro se l'influencer di Dogecoin abbia fatto sul serio questa previsione.

Tutto questo entusiasmo è giustificato

L’entusiasmo di Elon Musk per l’acquisizione di Twitter è stato anche tra alcune famose personalità crittografiche come il fondatore di Cardano Charles Hoskinson.

È interessante notare che Hoskinson ha anche lanciato Dogecoin per diventare un sidechain ADA. Il fondatore di Cardano ha detto che avrebbe fatto questa integrazione gratuitamente e che avrebbe portato anche gli smart contract su Dogecoin.

Charles Hoskinson ritiene che questo sarebbe un ottimo modo per espandere l’ecosistema Dogecoin.

Tuttavia, questo recente interesse per Dogecoin da parte del fondatore di Cardano è stato piuttosto interessante sapendo che in passato ha criticato DOGE.

Storia del Dogecoin

Dogecoin è stato creato alla fine del 2013 da due ingegneri del software, Bill Marcus e Jackson Palmer, che lavoravano rispettivamente presso IBM e Adobe Systems. È stato creato utilizzando il codice open source di Litecoin, che a sua volta era un fork della blockchain di Bitcoin.

Lo scopo principale della sua creazione era sensibilizzare il pubblico sulle capacità della tecnologia blockchain.

Grazie al supporto di una vasta comunità online, che includeva Elon Musk, Mark Cuban e Snoop Dogg, la criptovaluta volatile è aumentata di oltre il 4.000% solo nel 2021, con alcuni analisti che prevedono che il prezzo raggiungerà $ 1 prima della fine dell’anno.

La comunità online è stata anche influente nei titoli di attualità, che includevano vari eventi di raccolta fondi, come la raccolta fondi da $ 50.000 per inviare la squadra di bob giamaicana alle Olimpiadi invernali del 2014 dopo che la squadra si era qualificata ma non poteva permettersi di partecipare.

Hanno anche sponsorizzato un pilota della NASCAR Sprint Cup Series, Josh Wise, con circa $ 55.000 nel 2014.