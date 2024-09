Distretto Asl, Iovino: la Regione risolve un problema che dura anni, decisivo il nostro lavoro

“Arriva una bella notizia per il nostro paese e per tutto il Vallo di Lauro. La Regione Campania ha inserito nei fondi di Coesione (FSC) uno stanziamento di due milioni e mezzo di euro per riadeguare e realizzare nei locali della Protezione Civile sita nell’ area PIP la sede del nuovo Distretto ASL di Lauro, da anni chiuso e abbandonato”. Il consigliere comunale del Pd Umberto Iovino esprime la sua soddisfazione per lo sviluppo della vicenda dei Fondi di Coesione, sbloccata da qualche giorno a livello nazionale: “Finalmente una sede adeguata con tutti i compfort per ospitare un presidio di rilevanza primaria. Siamo fieri di questo perché ci siamo impegnati sin dal 2019’ affinché il progetto potesse realizzarsi”. I motivi di questa soddisfazione sono presto spiegati: “Ad oggi finalmente la Regione ha stanziato fondi importanti che consentiranno di realizzare una sede nuova e tecnologica per la struttura del comune dove è ospitato il Distretto. Due milioni e mezzo a Lauro che serviranno per dislocare la sede del Distretto che attualmente si trova nei locali di via Madonelle, praticamente al centro del paese dove più volte si è evidenziato un disagio logistico. Fondi che si aggiungono grazie all’Impegno Della Regione Campania e del presidente De Luca ai fondi per il Completamento della bretella che colleghera’ il Vallo di Lauro all’A30. Una somma di trenta milioni che serviranno insieme ad altri fondi già stanziati e appaltati per il lotto di completamento”.