4 soluzioni per garantire una perfetta privacy visiva in ufficio

L’importanza della privacy visiva all’interno degli uffici è collegata al benessere lavorativo dei dipendenti e, di conseguenza, alla loro produttività. Negli open space tanto quanto negli uffici con spazi separati è fondamentale combinare l’elemento estetico con quello funzionale.

Una mancata privacy visiva in un ambiente di lavoro si traduce spesso come fonte di stress e calo della produttività. Questo accade a causa di uno squilibrio degli stimoli esterni alla postazione di lavoro: ogni movimento, gesto, rumore o conversazione a voce alta può portare alla distrazione e alla deconcentrazione.

Gli open space e gli uffici caratterizzati da pareti o porte in vetro sono gli ambienti dove è possibile una maggiore esposizione agli stimoli negativi esterni. È stato infatti osservato che l’isolamento visivo permette al lavoratore di mantenere una concentrazione più alta e di scegliere se e quando condividere la propria attività con i colleghi nelle postazioni adiacenti. Ecco perché in questo articolo vogliamo mostrare alcune soluzioni che permetteranno di garantire una privacy visiva in ufficio agendo solo su elementi di design e senza dover ricorrere a lavori dispendiosi di ristrutturazione dei locali.

1. Oscurare i vetri interni

Molti uffici sono stati creati con porte o pareti divisorie in vetro, che privano di qualsiasi privacy visiva i dipendenti e gli eventuali clienti che vengono accolti per una consulenza. Utilizzare degli elementi di arredo appositamente pensati, come ad esempio le tende oscuranti Eclypser, può rappresentare una soluzione perfetta e semplice da applicare, che permette ai dipendenti di decidere se e quando aprire o chiudere la tenda per condividere il proprio spazio. La comodità di queste tende oscuranti sta nella mancanza di fili o motori per la gestione del loro movimento, perciò garantiscono un utilizzo senza intoppi, oltre che un design moderno.

2. Creare dei separatori d’ambiente

Gli open space si possono organizzare sfruttando elementi contenitori, che nelle giuste posizioni possono diventare dei veri e propri separatori d’ambiente.

Invece di lasciare le scrivanie spoglie una di fronte all’altra, un elemento contenitore può avere duplice funzione: permetterebbe di archiviare il materiale e gli oggetti d’ufficio, ottenendo maggiore ordine e pulizia nelle postazioni, e garantirebbe una maggiore privacy tra un dipendente e l’altro.

Anche questa soluzione non prevede interventi invasivi nell’ufficio, ma una semplice riorganizzazione delle postazioni all’interno dei locali.

3. Sfruttare gli screen divisori

Se in un open space non vi è abbastanza spazio per aggiungere elementi contenitori e le scrivanie risultano molto vicine tra loro, l’utilizzo di screen divisori può esse la soluzione più opportuna. Sono elementi realizzati in materiali differenti, come melaminico o tessuto, e si possono creare della misura necessaria. Vengono poi installati in posizione frontale e laterale per garantire al dipendente la massima privacy visiva possibile.

4. Servirsi di pareti manovrabili

Se la necessità di creare uno spazio con maggiore privacy è temporanea, ad esempio per ricavare uno spazio dedicato alle riunioni o per accogliere periodicamente dipendenti di altre sedi, è possibile utilizzare quelle che vengono definite pareti manovrabili. Sono perfette per isolare sia a livello visivo che acustico, perché sono sviluppate in vetro con grafica applicata o cieca, e si possono posizionare a proprio piacimento all’interno dell’ufficio.