Dissesto idrogeologico, Alaia: “42 milioni per l’Irpinia”

“La programmazione messa in campo dalla Regione Campania con lo stanziamento di oltre 42 milioni di euro per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in Irpinia costituisce un risultato importante, frutto di un impegno diretto e costante portato avanti insieme ai colleghi per garantire che queste risorse arrivassero ai nostri territori. La sicurezza delle nostre comunità e la tutela dell’ambiente sono priorità assolute, e questa iniziativa dimostra una volontà concreta di affrontare un problema che da troppo tempo affligge l’Irpinia.” Così in una nota Enzo Alaia, Presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale.

“Grazie a questi fondi – aggiunge Alaia -, numerosi Comuni potranno realizzare opere fondamentali per contrastare frane e alluvioni, proteggendo così cittadini e infrastrutture. È un passo avanti significativo, ma serve continuare su questa strada: il dissesto idrogeologico richiede interventi strutturali e una visione di lungo periodo, soprattutto in un’area come la nostra, tanto ricca di risorse naturali quanto fragile. L’attenzione alle aree interne, spesso trascurate, è un segnale positivo che va rafforzato con ulteriori investimenti e una manutenzione costante del territorio. E’ fondamentale garantire che i fondi siano spesi in modo efficace e tempestivo, evitando ritardi burocratici o progetti mal calibrati”, conclude Alaia.