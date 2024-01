Disordini tra tifoserie a San Michele di Serino: arrivano denunce e Daspo

I fatti si sono verificati agli inizi dello scorso mese di dicembre nel corso della partita di calcio del campionato di Eccellenza tra le squadre della USD Virtus Santo Stefano 2013 e Polisportiva Sant’Antonio Abate 1971 presso il campo di San Michele di Serino. I disordini in tribuna tra le tifoserie costrinsero l’arbitro ad interrompere l’incontro di calcio durante il primo tempo.

I Carabinieri impegnati in quel periodo in un servizio straordinario per il controllo del territorio predisposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino, intervennero subito presso l’impianto sportivo evitando il peggio e, dopo aver placato gli animi in un contesto di piena sicurezza, identificarono i presenti e ricostruirono quanto accaduto.

Dunque l’attività svolta dai militari ha consentito di risalire all’identificazione dei presunti responsabili ed in questi giorni sono partiti i provvedimenti: deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un 24enne ed un 52enne, entrambi tifosi della squadra ospite, che avevano scavalcato la rete di recinzione che li separava dagli spalti occupati dai sostenitori della USD Virtus Santo Stefano.

Oltre la denuncia, i due uomini saranno segnalati alla competente Autorità di Pubblica Sicurezza per l’emissione della misura preventiva del divieto di accedere alle manifestazioni sportive (D.A.SPO.).