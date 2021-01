Attualità Disabili, Giovanni Esposito: “Il Mid in Campania esiste e andrà avanti” 7 Gennaio 2021

Il Coordinatore Regione Campania del Mid Movimento Italiano Disabili Giovanni Esposito in rappresentanza del Coordinamento Campania con questa nota stampa a conclusione delle festività natalizie intende innanzitutto esprimere piena soddisfazione per quanto portato avanti da tutto il Coordinamento che ho l’onore di rappresentare sul territorio della Regione Campania gratuitamente a favore delle fasce deboli e dei diversamente abili perché mi piace ricordare che siamo un’ ente senza scopo di lucro avendo come unico scopo sociale lottare per il riconoscimento dei diritti dei diversamente abili , un lavoro fatto con concretezza, senso di responsabilità e tutto rivolto alla tutela dei diritti dei disabili che avevano l’esigenza di essere riconosciuti i loro diritti agendo con trasparenza.

Infine desidero ricordare a tutti gli amici che ci seguono e anche a chi inizierà a seguirci d’ora in avanti che il Mid in Campania c’è esiste e andrà avanti anche contro le critiche e giudizi e pregiudizi che spesso ci vengono e mi vengono rivolti grazie anche alla fiducia accordataci dal nostro presidente nazionale e dei Coordinatori Nazionali che personalmente ringrazio e saremo lieti di continuare a raccogliere le istanze che perverranno dal territorio alla nostra e mia attenzione e saremo sempre lieti ,oltre a essere sempre più vicini agli ultimi, di accogliere nella nostra grande famiglia del Mid Movimento Italiano Disabili quanti vorranno di loro spontanea volontà chiederci di affermare insieme a noi i diritti dei diversamente abili che si ritrovano spesso abbandonati dalle istituzioni e messi agli angoli dimenticati dalla società che è sempre meno garantista e inclusiva ma soprattutto sensibile verso chi vive un disagio.

Come ultimo pensiero desidero rinnovare la mia personale collaborazione ancora una volta e il mio supporto ai miei quotidiani amici del Centro Aprea di Atripalda e soprattutto il mio grande grazie per quanto ogni giorno fanno di interessante e di costruttivo agli operatori e alla presidente della struttura per rendere migliore la vita degli utenti con disabilità iscritti e frequentatori del centro, un centro che ogni giorno si conferma e afferma una realtà rilevante che da lustro a tutto il territorio della provincia di Avellino divenendo una vera casa di tutti.

Il Coordinatore Campania del Mid Movimento Italiano Disabili dichiara; andremo avanti uniti nell’interesse esclusivo di chi vive una disabilità alle parole alla chiacchiere sterili e alle polemiche strumentali e alle critiche riposte alla mia persona rispondo con i fatti guardando all’interesse generale della comunità che ho l‘onore immenso di difendere e rappresentare in ogni sede istituzionale