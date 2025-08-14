La Direzione strategica dell’Asl in visita alle strutture e agli ospedali di Sant’Angelo e Ariano

Prima visita della Direzione strategica dell’Asl sul territorio. Il Direttore Generale Maria Concetta Conte, accompagnata dal Direttore Sanitario Emilia Anna Vozzella e dal Direttore Amministrativo Gaetano Memoli, ha visitato nel corso della settimana le strutture territoriali e i presidi ospedalieri dell’Asl di Avellino.

Dopo l’incontro di lunedì scorso con il personale della sede centrale di Avellino, il primo passo della Direzione strategica è stata la visita mercoledì dell’SPS di Bisaccia, del Distretto Sanitario e dell’Ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi, e oggi del Distretto Sanitario e Ospedale di Ariano Irpino per un saluto ai dipendenti.

In un clima di grande collaborazione la Direzione Strategica ha avuto un confronto attivo con i direttori delle strutture sanitarie e ospedaliere, i medici e il personale sanitario e amministrativo con l’intento di avviare un dialogo funzionale all’individuazione e risoluzione delle criticità esistenti e al potenziamento dei servizi sanitari al cittadino sia a livello territoriale che ospedaliero.