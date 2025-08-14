Calore di Mirabella, auto perde il controllo e si ribalta: l’intervento dei Carabinieri

Poco fa, a Mirabella Eclano, due equipaggi dell’Aliquota Radiomobile della locale Compagnia sono intervenuti in quella loc. Calore dove, per cause in corso accertamento, una vettura si è ribaltata dopo aver perso il controllo.

Due persone, fortunatamente non gravi, sono state affidate alle cure dei sanitari del 118 e trasportate, successivamente, presso il pronto soccorso dell’ospedale di Ariano Irpino.

I Carabinieri sono a lavoro per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro stradale.