Direzione Futuro: oggi al Partenio di Avellino il grande evento di Futuro Nazionale Campania

Si terrà oggi, sabato 1 agosto, l’atteso appuntamento con “Direzione Futuro”, l’importante iniziativa promossa da Futuro Nazionale Campania. Alle ore 18:30, il Cinema Teatro Partenio di Avellino aprirà le sue porte per un grande momento di confronto dedicato all’organizzazione del partito, al radicamento territoriale e alle prospettive politiche dei prossimi mesi.

A introdurre i lavori sarà Sabino Morano, componente dell’Assemblea Nazionale di Futuro Nazionale. Sul palco si alterneranno interventi di alto profilo politico e territoriale: è prevista la partecipazione dell’Onorevole Attilio Pierro e di Lello Di Capua, responsabile regionale di Futuro Nazionale Campania. A loro si uniranno i promotori del partito in Irpinia e tutti i componenti campani dell’Assemblea Nazionale, pronti a portare il loro contributo sul percorso di crescita del movimento e sulle prossime iniziative da sviluppare capillarmente sul territorio.

L’incontro di oggi segna un tassello fondamentale nel processo di consolidamento di Futuro Nazionale in Campania. La regione, infatti, continua a registrare un trend positivo fatto di nuove adesioni, la nascita di comitati locali e un crescente coinvolgimento trasversale che abbraccia amministratori, giovani e cittadini, tutti uniti per costruire le basi della propria classe dirigente.