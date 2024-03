Dimissioni Festa, Nargi sindaco “pro tempore”: “Sono pronta, sarà un grande onore”

“Sono pronta. Sarà un grande onore. E in un momento così delicato anche un grande onere. Per i prossimi 20 giorni assumerò la guida dell’amministrazione della mia città. Le emozioni generate dalle dimissioni del nostro sindaco sono tante, ma saprò far fronte a questo impegno con dedizione, determinazione e convinzione nell’esclusivo interesse di tutti gli avellinesi”. Sono le parole di Laura Nargi pubblicate sui social.

“Il grande lavoro svolto fino ad ora, l’impegno profuso per restituire ad Avellino lo slancio e il protagonismo che merita, le azioni che hanno portato al rilancio della città, sotto ogni punto di vista, non si interrompono certo oggi” aggiunge Laura Nargi.

“La rinascita, messa in campo da questa giunta negli ultimi 5 anni, è sotto gli occhi di tutti e merita di essere compiuta fino in fondo. Sarà una fase di transizione che ci condurrà fino al voto di giugno. Una fase che ci vedrà impegnati ancora una volta per il bene della nostra città. Avanti. Con coraggio. Con amore. Noi siamo Avellino” conclude Nargi.