Dimissioni Coppola, Bilotta: «Scelta autonoma, ora tutti insieme per il bene comune»

«A nome del gruppo consiliare “SiamoAvellino”, voglio ringraziare l’ex consigliera comunale, Antonella Coppola, per l’impegno profuso ed il lavoro svolto in questi mesi, prima in campagna elettorale e poi nella pur breve parentesi da consigliera eletta, con grande passione e amore per la città. Al netto di una scelta, quella di dimettersi, che ha operato e motivato in piena autonomia rispetto al nostro gruppo, sono certo che non farà mancare il suo contributo, in termini di idee, anche al di fuori del Consiglio comunale». Lo dichiara il capogruppo di “Siamo Avellino”, Alberto Bilotta.

Quanto accaduto, però, ci deve far riflettere. – continua – Le dinamiche politiche, a volte, ignorano la realtà con la quale siamo chiamati a misurarci ogni giorno. La nostra Amministrazione si trova ad operare in un contesto caratterizzato da un profondo scollamento con la realtà, in cui le forze politiche sembrano interessate più alle lotte interne ai partiti che a risolvere i problemi della città. La politica, purtroppo e per troppo tempo non ha regalato più emozioni e le urne sono sempre state più deserte perché la vita delle persone è altrove. È questo il motivo per il quale, a questa Amministrazione e a quella precedente, i cittadini avellinesi hanno dato fiducia, per ribaltare questo paradigma e lavorare tutti insieme per il bene comune. Confido, dunque, nella responsabilità di tutta la maggioranza, affinché tutti insieme e remando nella stessa direzione, possiamo essere all’altezza dello straordinario compito che la Città ci ha affidato». – conclude Bilotta –