Al via la prevendita per il match Avellino Basket – APU Udine

La S.S.Avellino Basket comunica che è possibile acquistare i biglietti per la gara Avellino Basket – Apu GSA Udine in programma al PalaDelMauro domenica 3 novembre alle ore 18.00 e valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest. I tagliandi potranno essere acquistati online sul portale www.go2.it o presso tutti i rivenditori autorizzati Go2.

Il botteghino del PalaDelMauro sarà aperto alla vendita nella giornata di oggi e venerdì 25 ottobre dalle ore 16.30 alle 19.00 e sarà possibile ritirare anche gli abbonamenti stagionali.

La prossima settimana il botteghino rispetterà i seguenti orari di apertura:

16.30 – 19.00 giovedì e venerdì

10.00- 12.00 sabato

16.00 fino all’inizio del match domenica