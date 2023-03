Destinazione Irpinia alla BMT di Napoli, successo di partecipazione

Napoli – Un successo di partecipazione la prima giornata di “Destinazione Irpinia” presso la Borsa Mediterranea del Turismo.

Tantissimi i visitatori che hanno partecipato, nello stand dedicato alla Provincia di Avellino, agli incontri organizzati dal progetto di promozione territoriale messo in campo dalla collaborazione tra Sistema Irpinia e Rete Fondazione Sud. A conclusione, in molti hanno voluto approfondire e chiedere informazioni più specifiche sulle eccellenze e i percorsi di interesse dell’Irpinia. Domani si riparte con nuovi appuntamenti, sempre introdotti e illustrati dal Presidente della Provincia di Avellino Rizieri Buonopane, dal Presidente della Fondazione Sistema Irpinia Sabino Basso e dal Presidente di Rete Destinazione Sud Michelangelo Lurgi.

La seconda giornata del 17 marzo sarà così articolata:

Ore 12.30-14: “Turismo gastronomico”

Sarà narrato il territorio attraverso i prodotti di eccellenza dell’Irpinia per esplorare sapori autentici. Tartufo, castagna IGP, nocciola e torrone saranno presentati grazie all’intervento di sindaci, imprenditori agricoli, presidenti di associazioni e di Pro Loco. Verranno portate alla luce esperienze che uniscono il piacere della conoscenza di nuovi luoghi alla scoperta di prodotti tradizionali locali.

Ore 14-16: “Destinazione Irpinia”

Saranno presentati gli eventi, le sagre e le manifestazioni più importanti del nostro territorio, una terra da scoprire in una cornice naturale di grande suggestione. L’Irpinia racconta una storia di feudi, principati e baronie, attraverso fortezze, palazzi e castelli di epoca longobarda e normanna.

Ore 16-17.30: “Governance del Turismo, DMO, DMC & Management delle Imprese”

L’incontro si concentrerà sull’attività di governance della destinazione turistica, concepita come un sistema di relazioni tra organizzazioni e istituzioni, volto ad accrescere e consolidare la competitività della destinazione a livello nazionale ed internazionale. Interverranno docenti ed esperti per spiegare l’importanza delle Destination Management Organization e Destination Management Company per creare

una destinazione turistica efficace.