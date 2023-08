I Carabinieri della Stazione di Vallata, nel corso di un’operazione di controllo del territorio, nel rispetto della normativa di armi e munizioni, hanno denunciato un uomo, 58enne del posto.

In particolare, nel procedere al controllo i Carabinieri hanno constatato la detenzione di circa 150 cartucce per pistola e fucile, non regolarmente denunciate.

L’uomo è stato poi deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento.

Il materiale, invece, è stato sottoposto a sequestro.