Dentro la sala operatoria dell’Azienda Moscati: chirurgia toracica robotica in azione

In occasione del corso teorico–pratico di Chirurgia Toracica Robotica, diretto da 𝗥𝗼𝘀𝗮𝗿𝗶𝗼 𝗦𝗮𝗹𝘃𝗶, l’Azienda Moscati ha realizzato un video esclusivo direttamente dalla sala operatoria, durante l’intervento programmato per la sessione live.

Il corso, che si concluderà domani, rappresenta un momento formativo di grande valore per i professionisti del settore, perché unisce approfondimento teorico sulle più moderne tecniche di chirurgia robotica toracica; osservazione diretta di procedure complesse come lobectomia e timectomia robotica; confronto strutturato con la faculty e discussione di casi reali; formazione hands-on, indispensabile per acquisire sicurezza nell’uso del sistema da Vinci.

Un contenuto che racconta non solo l’intervento, ma anche la visione alla base del corso: diffondere competenze avanzate e uniformare l’accesso alla chirurgia robotica in Campania, favorendo una crescita condivisa tra professionisti e strutture.