Alessandra Nazzaro in concerto con Selenio al Circolo Fortapàsc di Atripalda

Sabato 22 al circolo Arci Fortapàsc di Atripalda, in via Melfi, arriva con la sua musica d’autore Alessandra Nazzaro, cantautrice napoletana classe ’96, vincitrice del Premio Casa in Riva al Mare all’ultima edizione di Musicultura, uno dei più importanti premi per la musica d’autore in Italia.
Lei stessa si descrive così: “Mi chiamo Alessandra Nazzaro, ho spento le prime cinque candeline seduta davanti al pianoforte suonando Vorrei dei Lunapop. Per ribellione alla mia insegnante delle elementari, che criticava la troppa fantasia dei miei temi, ho iniziato a scrivere canzoni e poi a cantarle. Ora tutte le persone, i posti, le emozioni che voglio sempre con me le metto dentro le canzoni, per citare un cantautore che mi piace tanto, che ha cantato in canottiera anche a Sanremo. Le ultime coordinate geografiche della mia musica sono: Officina Pasolini, Reset Festival e il bar di Piazzetta Arenella dove appena posso vado a prendere un caffè”.
A condividere il palco con Alessandra Nazzaro, ci sarà SELENIO; cantautore irpino, fresco di nuovo EP e amico di vecchia data della cantautrice, ma non sono escluse altre sorprese.
Un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di musica dal vivo.