Denny Mendez domenica ad Apice per il Fashion Show

Al via la stagione estiva degli eventi della Tordiglione Production, una serie di Fashion Show tra moda, musica e cabaret, itineranti tra l’Irpinia, il Sannio ed il salernitano con madrine d’eccezione e sfilate di classe, ad ingresso gratuito.

Si comincia domenica 9 luglio in Piazza della Costruzione ad Apice con la spumeggiante Denny Mendez. Accanto alla splendida attrice e presentatrice, l’altrettanto brillante attore e presentatore Carlo Maria Todini che oltre ad affiancarla nella conduzione della serata regalerà al pubblico divertenti pillole di cabaret. Il connubio tra i due presentatori si preannuncia esplosivo vista la verve e la simpatia che contraddistingue entrambi.

Il format del Fashion Show sarà quello consolidato con raffinate sfilate di moda, momenti di spettacolo musicale ed esilaranti parentesi di cabaret. L’ingresso sarà libero come ad ogni evento della “Fashion Model Agency Production”, grazie al Patrocinio del Comune di Apice e alla collaborazione degli sponsor in particolare di Dotolo Mobili.

In passerella Penelope kids e Penelope boutique donna ad Apice e presso “I Sanniti” che proporrà più momenti moda con una sfilata dedicata esclusivamente ai bambini ed altre alle collezioni donna sia per l’estate che per il prossimo autunno/inverno. Inoltre i versatili monili della Gioelleria Il Carro di Mirabella Eclano, con focus sugli orologi ed i bracciali per i bambini e sui gioielli estivi per la donna. E poi, per restare in tema estate la moda mare di Bonatti Fashion di Apice con i costumi da bagno e gli accessori di maggior tendenza. Si passa all’abbigliamento uomo per il tempo libero e le vacanze di Être boutique di San Giorgio del Sannio. E si ritorna alle anticipazioni invernali con la pellicceria di Aury Atelier con sede ad Avellino e Salerno, con la prerogativa dell’artigianalità e del “Made in Italy”. Acconciature e make up saranno a cura di “Hair Styling Piero” con sedi ad Apice ed a Benevento.

La serata sarà resa ancor più speciale da alcuni momenti di danza e musica con le allieve della scuola di danza “Modern Dance Academy” del coreografo Enzo Mercurio e con alcuni brani con il violino elettrico di Mariella Pizzuti.

«Sarà un’estate davvero ricca – afferma il patron dell’evento, Walter Tordiglione – Cominciamo ad Apice per proseguire con appuntamenti a Contursi Terme, Forino, Cassano, Atripalda, Lapio. Intanto ringrazio il sindaco di Apice Angelo Pepe per la grande accoglienza e disponibilità ed invito tutti a venire ai nostri spettacoli. L’ingresso è sempre, rigorosamente gratuito».

La regia moda dell’evento sarà a cura di Rosanna Giaquinto con la direzione artistica di Monica De Benedetto e la supervisione organizzativa di Rocchina Maiorano. Riprese video Michele Frascione, servizio fotografico di Alberto Cotugno.

Addobbi floreali di Piante e Fiori da Mario, Wedding Flowers, di Apice. Altri sponsor della serata Zullo, viaggi e turismo, Il Pozzo, ristorante pizzeria, BP impresa edile di Basilio Pepe, BG edili di Giuseppe Barletta, FMP costruzioni generali di Michele Pignone, I Sapori della carne di Fabio Belmonte, Sica depurazione acque e servizi, tutti di Apice.