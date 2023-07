CISAL Metalmeccanici, Picone: “Bene gli aumenti ma lavoriamo sulla sicurezza”

Qualcosa è cambiato in positivo per i lavoratori del comparto metalmeccanici e le ricadute in busta paga anche in Irpinia sono state accolte positivamente da lavoratori e sindacati. Il responsabile provinciale Cisal Metalmeccanici, Massimo Picone, attraverso una nota interviene in merito:

“Il 16 giugno è stato definito l’importo degli aumenti degli stipendi dei lavoratori metalmeccanici – afferma – L’incremento era previsto dal CCNL metalmeccanici 2021 ma viene modificato a seguito del forte aumento dell’Inflazione nel 2022.

Il 7 giugno l’ISTAT ha comunicato che l’IPCA indice dei prezzi al consumo al netto dei beni energetici importati è risultato pari al 6,6%, quindi superiore all’incremento previsto dall’accordo firmato precedentemente, nel rinnovo contrattuale del 5 febbraio 2021.

Sono stati quindi adeguati con decorrenza 1 giugno 2023 i minimi tabellari per livello, gli importi dell’indennità di trasferta e gli importi dell’indennità di reperibilità. Come previsto dal CCNL vigente, la quota di incremento per l’adeguamento all’inflazione viene assorbita agli aumenti previsti dal rinnovo del contratto del 2021. I lavoratori del comparto quindi hanno trovato un aumento in busta paga e non possiamo che essere soddisfatti.

Ora però – sottolinea Picone – l’azione del sindacato deve concretizzarsi nella tutela dei lavoratori rispetto ai rischi derivanti da infortuni. I dati di questi primi 6 mesi dell’anno in Italia restano allarmanti e come Cisal metalmeccanici non può e non deve mancare il nostro impegno su una questione di vitale importanza come la sicurezza nei luoghi di lavoro”.