Basket Avellino DelFes, derby amaro: la Virtus Arechi Salerno vince nel finale 65-75 8 Novembre 2021

Mario D’Argenio – La Del Fes lotta ma esce sconfitta nel derby contro i salernitani della Virtus Arechi. Una gara che ha visto prevalere la formazione granata nel finale quando sono apparsi più lucidi. Per il neo tecnico biancoverde, Giovanni Benedetto, è stato un buon esordio ma probabilmente ha dovuto fare i conti con una rosa corta che non gli ha consentito le giuste rotazioni. Alla DelFes non è bastata una buona prova di D’Andrea autore di ben 17 punti.

La formazione biancoverde ha dovuto fare a meno ancora dell’infortunato Hassan e dello squalificato Spizzichini. L’Inizio di gara non è dei migliori con la formazione salernitana che chiude a +7 il primo quarto con il punteggio di 13 a 20.

Alla ripresa stesso copione con Salerno che incrementa in avanti sfruttando anche gli errori della formazione avellinese e chiude con il vantaggio di 27-44 all’intervallo lungo.

Nel terzo quarto la DelFes tenta di reagire e riesce a recuperare qualcosa piazzando un break di 6 a 0 ma la formazione salernitana non molla e chiude il periodo a +11 con il punteggio di 44-55.

Nell’ultimo quarto i biancoverdi si giocano il tutto per tutto e con break di 8 a o si portano a soli sei punti dagli avversari a 5 minuti dalla fine. La squadra di Benedetto tenta il tutto per tutto ma una tripla dei salernitani stronca ogni velleità di rimonta per i biancoverdi.

Finisce con il punteggio di 65 a 75 per la Virtus Arechi Salerno che conquista i tre punti. Per la DelFes è la quinta sconfitta in sei gare. Ora domenica gli irpini faranno visita alla Moncada Energy Agrigento che si trova al secondo posto in classifica con 8 punti.