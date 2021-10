Basket Avellino Del Fes Avellino di scena a Bisceglie per tentare la prima vittoria esterna 16 Ottobre 2021

Mario D’Argenio – C’è grande entusiasmo per la Del Fes Avellino dopo la bella vittoria in rimonta di domenica scorsa in casa contro Cassino. La formazione allenata da coach Robustelli sarà impegnata in terra pugliese contro Lions Bisceglie che in classifica si trova in testa a punteggio pieno dopo aver vinto le due prime gare: in casa contro Terranova e in trasferta a Ragusa.

Quindi ad attendere la formazione biancoverde un avversario abbastanza ostico e difficile come ha commentato il coach biancoverde Robustelli: “Saremo impegnati su un campo molto caldo e ostico contro una squadra costruita con grande ambizione che presenta nel suo quintetto giocatori che hanno vinto questo campionato. Noi veniamo da una vittoria particolare, che ci ha dato tanta fiducia, dettata dall’emozione, dalla rimonta che ci ha visti protagonisti nell’ultimo quarto, in cui abbiamo superato le difficoltà del finale di gara. Vogliamo fare bene, ci faremo trovare pronti per questa gara difficile, ma sono sicuro che lotteremo fino alla fine”