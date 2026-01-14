Decesso in Pronto Soccorso al Moscati: familiari avvisati il giorno successivo

Una donna di 84 anni è deceduta presso il Pronto Soccorso dell’ospedale Moscati di Avellino, dove era stata trasferita da una RSA in cui risiedeva a causa di gravi problemi cardiaci. I familiari sarebbero stati informati del decesso solo il giorno successivo.

Sull’accaduto è intervenuto il primario del reparto di Emergenza, Antonino Maffei, che ha espresso le scuse al figlio della vittima.

Il direttore generale Germano Perito, informato in maniera dettagliata dei fatti, ha disposto l’immediato avvio di accertamenti interni per chiarire le circostanze.