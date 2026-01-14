Commissioni Regione Campania, Alaia confermato alla Sanità

Si delinea la nuova ripartizione delle presidenze delle Commissioni permanenti della Regione Campania, con alcune conferme di rilievo. Tra queste, spicca quella di Enzo Alaia (Casa Riformista) alla guida della strategica Commissione Sanità.

Al Partito Democratico vanno tre incarichi di peso: Bruna Fiola presiederà la Commissione Affari istituzionali e Bilancio, Loredana Raia assumerà la guida di Cultura e Politiche Sociali, mentre Corrado Matera sarebbe destinato alla Commissione Agricoltura, su cui tuttavia permane ancora un’incognita politica.

Dalla ripartizione delle presidenze resterebbero escluse Alleanza Verdi-Sinistra e Noi di Centro.