Politica “De Luca è bravo, vincerà”. Centro Democratico, Tabacci tira la volata. Solimine: votare me per votare voi stessi 18 Settembre 2020

“È una tornata elettorale importante, particolarmente pesante per la rappresentanza degli elettori e dei cittadini. Penso che i presupposti per un buon risultato per De Luca ci siano tutti. Penso che verrà eletto, ha svolto un’efficace gestione di diffusione della pandemia. Credo che il risultato sarà ampio e che sia in grado di realizzare il suo programma. Le Regioni stanno attraversando una fase molto delicata, ognuno è andato per conto suo e questa non è stata una cosa positiva”.

Bruno Tabacci ospite in Irpinia. Il Presidente nazionale di Centro Democratico, dopo aver fatto tappa allo stabilimento della Cim in Valle Ufita, è approdato nel capoluogo irpino, in visita all’Istituto “De Sanctis”. Insieme a Pasquino, tira la volata ai candati irpini, ovvero Stefano Farina, Francesca Fabiano, Piero Petroccione e Maria Grazia Solimine che afferma: “Un voto dato a me è come darlo a voi stessi, perché come ho sempre fatto, continuerò a fare, a vivere tra la gente e per la gente”.